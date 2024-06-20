ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вже 85 підписів. Ще одна країна приєдналася до комюніке саміту миру

Четвер 20 червня 2024 10:47
UA EN RU
Вже 85 підписів. Ще одна країна приєдналася до комюніке саміту миру Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Замбія приєдналася до підсумкового комюніке Глобального саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

Таким чином, підтримали комюніке вже 85 держав і організацій.

Саміт миру

Минулими вихідними у Швейцарії відбувся саміт, присвячений пошуку мирного шляху врегулювання війни в Україні. Росію на нього не запросили, проте вона може взяти участь у майбутніх подібних заходах.

Як раніше повідомляв глава МЗС України Дмитро Кулеба, текст комюніке, ухваленого за підсумками саміту, зараз вивчають у низці країн. Від їхнього рішення залежатиме, чи приєднаються вони до цього документа.

Напередодні стало відомо, що до підсумкового комюніке приєдналися Організація американських держав та Антигуа та Барбуда.

Крім того, Ірак та Йорданія приєдналися до країн, які підтримали підсумковий документ конференції. Однак пізніше вони вирішили взяти паузу, щоб детально ознайомитись із його змістом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Замбия Саміт миру Війна Росії проти України
NEWS
Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія
Повітряні сили знищили більшість ракет і всі "Шахеди", якими вночі атакувала Росія
DAILY
Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії