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Уже 85 подписей. Еще одна страна присоединилась к коммюнике саммита мира

Четверг 20 июня 2024 10:47
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Уже 85 подписей. Еще одна страна присоединилась к коммюнике саммита мира Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Замбия присоединилась к итоговому коммюнике Глобального саммита мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Таким образом, поддержали коммюнике уже 85 государств и организаций.

Саммит мира

В минувшие выходные в Швейцарии прошел саммит, посвященный поиску мирного пути урегулирования войны в Украине. Россия на него не была приглашена, однако она может принять участие в будущих подобных мероприятиях.

Как ранее сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, текст коммюнике, принятого по итогам саммита, сейчас изучают в ряде стран. От их решения будет зависеть, присоединятся ли они к этому документу.

Накануне стало известно, что к итоговому коммюнике присоединились Организация американских государств и Антигуа и Барбуда.

Кроме того, Ирак и Иордания присоединились к странам, поддержавшим итоговый документ конференции. Однако позже они решили взять паузу, чтобы детально ознакомиться с его содержанием.

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Замбия Саммит мира Война России против Украины
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