Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 12 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

"Полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва, другие же на выходных 4 и 5 ноября. Кроме того, на этой неделе 6-7 ноября будут выходными для полигонов "Гожский" и "Брестский", а 7-е ноября также выходной на "Лепельском", "Борисовском" и "Немане", - пишет пресс-служба.

Учения на полигонах продолжаются с 6 ноября и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 11.11;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 10.11;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 11.11;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 10.11;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 10.11;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 12.11;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 12.11;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 11.11;

Фото: Уже 80 недель. Беларусь снова продолжила учения с Россией (t.me/Hajun_BY)

"Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 80 недель", - добавляет пресс-служба.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.