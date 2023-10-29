Вже 79 тижні. Білорусь вкотре продовжила навчання з Росією

"Полігони "Доманове" та "Обуз-Лесновський" працюють без перерви, інші ж на вихідних 28 і 29 жовтня", - пише пресслужба.

Навчання на полігонах продовжуються з 30 жовтня й до:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 04.11;

полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 03.11;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 04.11;

полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 03.11;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 03.11;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 05.11;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 05.11;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 04.11.

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 79 тижнів.", - додає пресслужба.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.