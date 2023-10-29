Вже 79 тижні. Білорусь вкотре продовжила навчання з Росією

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 5 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
"Полігони "Доманове" та "Обуз-Лесновський" працюють без перерви, інші ж на вихідних 28 і 29 жовтня", - пише пресслужба.
Навчання на полігонах продовжуються з 30 жовтня й до:
"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 79 тижнів.", - додає пресслужба.
Роль Білорусі у війні Росії проти України
Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.
Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.