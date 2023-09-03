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Вже 71 тиждень. Білорусь вкотре продовжила спільні з РФ військові навчання

Неділя 03 вересня 2023 11:33
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Вже 71 тиждень. Білорусь вкотре продовжила спільні з РФ військові навчання Фото: Вже 71 тиждень. Білорусь вкотре продовжила спільні з РФ військові навчання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".

"Вихідні 2 і 3 вересня, але "Доманове", "Гожський" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - пише пресслужба.

Навчання на полігонах продовжуються з 4 вересня й до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.09;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 11.09;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 09.09;
  • полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.09;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.09;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 11.09;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 10.09;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.09;

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень уже 71 тиждень", - додає пресслужба.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

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