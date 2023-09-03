Уже 71 неделя. Беларусь еще раз продолжила совместные с РФ военные учения

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

"Выходные 2 и 3 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет пресс-служба.

Учения на полигонах продолжаются с 4 сентября и до:

227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 09.09;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 11.09;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 09.09;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.09;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 08.09;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 11.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 10.09;

ролигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 09.09

"Обучение продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений уже 71 неделя", - добавляет пресс-служба.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Россия вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Также в течение всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.