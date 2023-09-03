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Уже 71 неделя. Беларусь еще раз продолжила совместные с РФ военные учения

Воскресенье 03 сентября 2023 11:33
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Уже 71 неделя. Беларусь еще раз продолжила совместные с РФ военные учения Фото: Уже 71 неделя. Беларусь еще раз продолжила совместные с РФ военные учения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

"Выходные 2 и 3 сентября, но "Доманово", "Гожский" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет пресс-служба.

Учения на полигонах продолжаются с 4 сентября и до:

  • 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 09.09;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 11.09;
  • полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 09.09;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.09;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 08.09;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 11.09;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 10.09;
  • ролигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 09.09

"Обучение продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений уже 71 неделя", - добавляет пресс-служба.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Россия вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Также в течение всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

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