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Вже 69 тижнів. Білорусь вкотре продовжила навчання з Росією

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Неділя 20 серпня 2023 10:36
Вже 69 тижнів. Білорусь вкотре продовжила навчання з Росією Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 27 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі гаюн".

"Вихідні 19 і 20 серпня, але "Доманове", "Осиповицький" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - пише моніторингова група.

Зазначається, що навчання на полігонах продовжуються з 21 серпня й до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 26.08;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 25.08;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 25.08;
  • полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 27.08;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 25.08;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 27.08;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 27.08;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 26.08;

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень уже 69 тижнів", - додає моніторингова група.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж окупанти захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Вже навесні наші воїни деокупували ці території.

Зокрема протягом усього періоду повномасштабної війни країна-терорист використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

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