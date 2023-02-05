Вже 5 країн планують використати українську "Дію" для створення своїх цифрових додатків

За словами Федорова, це кілька європейських країн, а також країни Азії та Африки.

"Це більше, ніж 5 країн. Ми ведемо комунікацію щодо впровадження "Дії" в цих країнах. По суті, це такий певний елемент дипломатії стає для нас. І ми повинні розвивати, я вважаю, цей принцип win-win, тобто допомагати іншим країнам розвиватися. І через "Дію" ми намагаємося його впроваджувати", - зазначив міністр.

Він зауважив, що таким чином можна залучити непогані кошти до українського бюджету.

"У нас - кілька таких продуктів, які входять у комплекс впровадження "Дії". І кожен із цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому може йтися про мільярди гривень від однієї країни щодо впровадження «Дії» за короткий період часу. Тому що продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг", - пояснив Федоров.