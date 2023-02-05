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Уже 5 стран планируют использовать украинскую "Дію" для создания своих цифровых приложений

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 18:48
Уже 5 стран планируют использовать украинскую "Дію" для создания своих цифровых приложений Фото: вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (thedigital.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Минимум пять стран планируют использовать приложение "Дія" в качестве основы для создания собственных цифровых приложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова Радио Свобода.

По словам Федорова, это несколько европейских стран, а также страны Азии и Африки.

"Это больше, чем 5 стран. Мы ведем коммуникацию по внедрению "Дії" в этих странах. По сути, это такой определенный элемент дипломатии становится для нас. И мы должны развивать, я считаю, этот принцип win-win, то есть помогать другим странам развиваться. И через "Дію" мы пытаемся его внедрять", - отметил министр.

Он подчеркнул, что таким образом можно привлечь неплохие средства в украинский бюджет.

"У нас - несколько таких продуктов, которые входят в комплекс внедрения "Дії". И каждый из этих продуктов может стоить десятки миллионов долларов. И поэтому речь может идти о миллиардах гривен от одной страны по внедрению "Дії" за короткий период времени. Поскольку продается не только технологический продукт, и не только один, а еще экспертиза и консалтинг", - пояснил Федоров.

РБК-Украина недавно сообщало, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дії".

Кроме того, мы писали, что команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздравом, Минветеранов, Минсоцполитики разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

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Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации
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