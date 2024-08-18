UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вже 5,5 мільярдів запитів. Monobank третю добу знаходиться під DDoS-атакою

Ілюстративне фото: Monobank третю добу знаходиться під DDoS-атакою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Український банк Monobank вже третю добу знаходиться під DDoS-атакою. Компанія отримала вже понад 5 мільярдів запитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника банку Олега Гороховського.

"Вже 5,5 мільярдів запитів! Стоїмо", - написав Гороховського.

За його словами, для відбиття атаки підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Гороховський зазначає, що для AWS кібератака такого масштабу також нетипова.

"Нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - написав він.

Amazon Web Services (AWS) - це платформа хмарних обчислень, яку розробила компанія Amazon. Вона пропонує широкий спектр послуг і рішень, включаючи обчислювальні ресурси, зберігання даних, бази даних, аналітику, штучний інтелект, безпеку та інше. Користувачі можуть використовувати ці послуги за моделлю "оплата за використання" (pay-as-you-go), що дозволяє їм масштабувати свої ресурси відповідно до потреб. AWS популярний серед компаній різного розміру через свою гнучкість, масштабованість та доступність.

DDoS (Distributed Denial of Service) атака - це тип кібернападу, при якому зловмисники намагаються перевантажити сервер або мережевий ресурс великою кількістю запитів, що перевищує його можливості обробки. Це призводить до того, що ресурс стає недоступним для легітимних користувачів.

DDoS атаки на Monobank

Нагадаємо, що з вечора п'ятниці, 16 серпня, Monobank опинився під масштабною DDoS-атакою. Вчора Гороховський повідомляв, що Monobank все ще знаходиться під DDoS-атакою. Тоді компанія отримала вже кілька мільярдів запитів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
MonobankБанки