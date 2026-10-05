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Вже 300 років. Посол Польщі назвав Росію джерелом всього зла в Європі

10:53 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: Польський дипломат назвав Росію джерелом усіх проблем (facebook.com_PolishEmbassyKyiv)

Кремль є джерелом болю та зла як для України, так і для Польщі, уже понад 300 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч.

Лукасєвіч наголосив, що вторгнення та агресія проти України нагадують про історію. За його словами, з неї потрібно винести урок, а не шукати те, що роз'єднує.

"У цьому й полягає суть історії цього регіону: джерело болю, страждань і зла в міжнародних відносинах (якщо можна поєднати мораль і політику) знаходиться в Кремлі. І так було завжди - останні 300-400 років", - сказав дипломат.

"Бувають дрібні непорозуміння між нами, але ми знаємо, де джерело головних проблем. І ми справді не зупиняємося у своїй відповіді на це", - додав він.

Під час розмови дипломата запитали, чи згоден він із послом України в Польщі Василем Боднаром, який в інтерв'ю РБК-Україна відповів, що іншого ворога, крім Росії, немає.

"Абсолютно. Є соціологічні опитування та дослідження з цього приводу. І поляки це бачать", - відповів Лукасєвіч.

"Навіть цей великий досвід прийому біженців, прийому українців, які тікали від війни - це був як братерський акт допомоги, так і болючий урок того, що ми самі пережили раніше. Тож це абсолютно так: Росія є джерелом усіх проблем", - підкреслив тимчасовий повірений.

Нагадаємо, у червні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що будь-які переговори про завершення війни мають відбуватися за участю Польщі.

Він також висловив невдоволення форматом "E3", до якого входять лише Велика Британія, Німеччина та Франція.

Як повідомляло РБК-Україна, у липні Туск відкинув заклики опозиції блокувати допомогу Україні.

Він відреагував на слова кандидата в прем'єри від партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека, який вимагав від Варшави "змусити ЄС" зупинити фінансування зброї для України та її відбудови.

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