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Интервью

Взаимный товарооборот Украины и Испании вырос на 13,4%

НовостиЭкономика    04.06.2018 - 19:35
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Объем торговли между Украиной и Испанией составил уже 562,5 миллионов долларов

В первом квартале текущего года взаимный товарооборот между Украиной и Испанией вырос на 13,4%. Об этом во время визита в Королевство Испания сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает пресс-служба Минэкономразвития.

"В торговле мы уже сейчас имеем положительную тенденцию. В 1 квартале 2018 года общий объем взаимной торговли товарами и услугами между Украиной и Испанией вырос на 13,4% и составил 562,5 миллионов долларов", - сказал Кубив.

Отмечается, что во время визита в Испанию Кубив вместе с президентом Украины Петром Порошенко обсудили с партнерами расширение сотрудничества между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Испания договорились в ближайшее время подписать соглашение об избежании двойного налогообложения.

Также страны собираются подписать новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в Испании.

Испания поддерживает позицию Украины по миротворцам ООН на Донбассе, - Порошенко Украина и Испания договорились активизировать сотрудничество по различным направлениям
Теги публикации: Украина, товарооборот, Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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