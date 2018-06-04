Взаимный товарооборот Украины и Испании вырос на 13,4%

Объем торговли между Украиной и Испанией составил уже 562,5 миллионов долларов

В первом квартале текущего года взаимный товарооборот между Украиной и Испанией вырос на 13,4%. Об этом во время визита в Королевство Испания сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает пресс-служба Минэкономразвития.

"В торговле мы уже сейчас имеем положительную тенденцию. В 1 квартале 2018 года общий объем взаимной торговли товарами и услугами между Украиной и Испанией вырос на 13,4% и составил 562,5 миллионов долларов", - сказал Кубив.

Отмечается, что во время визита в Испанию Кубив вместе с президентом Украины Петром Порошенко обсудили с партнерами расширение сотрудничества между странами.

#Кубів вместе с @poroshenko в Королевстве Испания. Говорят о расширении сотрудничества между странами. В торговле мы уже сейчас имеем положительную тенденцию. В 1 кв. 2018 общий объем взаимной торговли товарами и услугами между Украиной и Испанией вырос на 13,4% и составил $562,5 млн. pic.twitter.com/SLFSbiyOJH — Минэкономразвития (@mineconomdev) June 4, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Испания договорились в ближайшее время подписать соглашение об избежании двойного налогообложения.

Также страны собираются подписать новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в Испании.