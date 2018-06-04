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Взаємний товарообіг України та Іспанії зріс на 13,4%

НовиниЕкономіка    04.06.2018 - 19:35
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обсяг торгівлі між Україною та Іспанією склав уже 562,5 мільйонів доларів

У першому кварталі поточного року взаємний товарообіг між Україною та Іспанією зріс на 13,4%. Про це під час візиту до Королівства Іспанія повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає прес-служба Мінекономрозвитку.

"У торгівлі ми вже зараз маємо позитивну тенденцію. У 1 кварталі 2018 року загальний обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Іспанією зріс на 13,4% і склав 562,5 мільйонів доларів", - сказав Кубів.

Зазначається, що під час візиту до Іспанії Кубів разом із президентом України Петром Порошенком обговорили з партнерами розширення співпраці між країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна та Іспанія домовилися найближчим часом підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Також країни збираються підписати нову угоду про соціальне забезпечення, що дозволить зняти проблемні питання у сфері захисту українців в Іспанії.

Іспанія підтримує позицію України по миротворцям ООН на Донбасі, - Порошенко Україна та Іспанія домовились активізувати співпрацю за різними напрямками
Теги публікації: Україна, товарооборот, Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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