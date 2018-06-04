Взаємний товарообіг України та Іспанії зріс на 13,4%

Обсяг торгівлі між Україною та Іспанією склав уже 562,5 мільйонів доларів

У першому кварталі поточного року взаємний товарообіг між Україною та Іспанією зріс на 13,4%. Про це під час візиту до Королівства Іспанія повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає прес-служба Мінекономрозвитку.

"У торгівлі ми вже зараз маємо позитивну тенденцію. У 1 кварталі 2018 року загальний обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Іспанією зріс на 13,4% і склав 562,5 мільйонів доларів", - сказав Кубів.

Зазначається, що під час візиту до Іспанії Кубів разом із президентом України Петром Порошенком обговорили з партнерами розширення співпраці між країнами.

#Кубів разом з @poroshenko в Королівстві Іспанія. Говорять про розширення співпраці між країнами. В торгівлі ми вже зараз маємо позитивну тенденцію. У 1 кв. 2018 загальний обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами між Україною та Іспанією зріс на 13,4% і склав $562,5 млн. pic.twitter.com/SLFSbiyOJH — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) June 4, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна та Іспанія домовилися найближчим часом підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Також країни збираються підписати нову угоду про соціальне забезпечення, що дозволить зняти проблемні питання у сфері захисту українців в Іспанії.