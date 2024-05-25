Взаємодія із соцмережами під час війни: Мінреінтеграції дало важливі поради

У соціальних мережах люди зазвичай відображають лише найяскравіші моменти свого життя. Однак важливо усвідомлювати, що реальність не завжди така, якою її можуть показувати в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Під час війни різниця між тим, що транслюється у соцмережах, і тим, що відбувається в реальності, стає ще більш помітною і тому може додавати переживань.

В міністерстві поділились порадами щодо взаємодії із соцмережами під час війни, які підготували фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".

Зокрема, рекомендується:

не зловживати поширенням негативних новин, оскільки у деяких людей вони можуть викликати повторне переживання травматичного досвіду;

бути уважними до змісту контенту, яким ми ділимося в інтернеті. Адже те, що може бути зрозумілим і прийнятним для однієї людини, може бути образливим для іншої.

Однак в міністерстві наголосили, що соцмережі можуть бути й корисними, оскільки дають змогу надати емоційну підтримку навіть на відстані.