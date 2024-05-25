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Взаимодействие с соцсетями во время войны: Минреинтеграции дало важные советы

Украина, Суббота 25 мая 2024 17:14
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Взаимодействие с соцсетями во время войны: Минреинтеграции дало важные советы Фото: Минреинтеграции дало важные советы по соцсетям (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В социальных сетях люди обычно отражают только самые яркие моменты своей жизни. Однако важно осознавать, что реальность не всегда такая, какой ее могут показывать в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Во время войны разница между транслируемым в соцсетях и происходящим в реальности становится еще более заметной и поэтому может добавлять переживаний.

В министерстве поделились советами по взаимодействию с соцсетями во время войны, которые подготовили специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "и як?".

В частности, рекомендуется:

  • не злоупотреблять распространением негативных новостей, поскольку у некоторых людей они могут вызвать повторное переживание травматического опыта;
  • быть внимательными к содержанию контента, которым мы делимся в Интернете. Ведь то, что может быть понятно и приемлемо для одного человека, может быть обидным для другого.

Однако в министерстве подчеркнули, что соцсети могут быть и полезными, поскольку позволяют оказать эмоциональную поддержку даже на расстоянии.

Напомним, ранее мы писали, как можно снизить влияние негативных новостей на психическое здоровье.

К тому же мы писали, что положительно повлиять на здоровье человека могут объятия. Они могут привести к улучшению самооценки, уменьшению тревоги и не только.

РБК-Украина также сообщало, как поддержать человека, пережившего горе.

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