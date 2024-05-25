Взаимодействие с соцсетями во время войны: Минреинтеграции дало важные советы

В социальных сетях люди обычно отражают только самые яркие моменты своей жизни. Однако важно осознавать, что реальность не всегда такая, какой ее могут показывать в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Во время войны разница между транслируемым в соцсетях и происходящим в реальности становится еще более заметной и поэтому может добавлять переживаний.

В министерстве поделились советами по взаимодействию с соцсетями во время войны, которые подготовили специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "и як?".

В частности, рекомендуется:

не злоупотреблять распространением негативных новостей, поскольку у некоторых людей они могут вызвать повторное переживание травматического опыта;

быть внимательными к содержанию контента, которым мы делимся в Интернете. Ведь то, что может быть понятно и приемлемо для одного человека, может быть обидным для другого.

Однако в министерстве подчеркнули, что соцсети могут быть и полезными, поскольку позволяют оказать эмоциональную поддержку даже на расстоянии.