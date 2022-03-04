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Как вызвать спецслужбы и связаться с родными при отсутствии связи: инструкция

Автор: Наталья Юрченко

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали инструкцию по альтернативным способам вызова экстренных служб и коммуникации между гражданами при отсутствии мобильной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Для начала спасатели призывают проверить телефон. Если мобильный - исправен, следовательно существует сбой работе оператора (повреждена башня, оборудование и т.д.).

При таких условиях в ГСЧС рекомендуют:

  • воспользоваться стационарным телефоном

При наличии стационарного телефонного аппарата в вашем доме, либо в квартире ваших соседей, знакомых или друзей - будет обеспечена бесперебойная связь. Также таким образом можно вызвать экстренные службы.

  • присоединиться к сети интернет

Это поможет установить связь с родными, воспользовавшись мессенджерами. Через них можно совершить звонок или же отправить сообщение. Кроме того, через сеть можно узнать официальную информацию с сайтов и социальных сетей от экстренных служб или ведомств, а также установить связь с ними.

  • установить специальные мессенджеры

Для этого на мобильное устройство необходимо предварительно установить специальные приложения. Радиус действия таких мессенджеров варьируется от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех, поскольку чаще всего их работа построена на основе технологии Bluetooth.

К таким приложениям относятся: Berkanan Messenger (платная); Briar; Rumble; FireChat; Bridgefy.

  • использование телефонов как средств радиосвязи

С помощью определенных приложений, мобильный телефон можно использовать по примеру рации. Следует учесть, что в этом случае ваше общение не будет частным. Его сможет прослушать любой, кто случайно или намеренно попадет на ту же частоту.

К таким приложениям относят: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Если ни одним из этих способов не удалось воспользоваться, стоит найти ближайший аппарат стационарной телефонной связи, узнать его номер и передать близким.

В условиях экстремальных ситуаций ГСЧС призывают приобрести небольшой радиоприемник для ультракоротких и FM-волн. Он поможет узнать о воздушной опасности или получать важные сообщения.

На случай, если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и времени встречи.

Напомним, в городе Херсон российские оккупанты захватили телебашню. Они начали транслировать 24 российских теле - и 3 радиоканала.

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