Як викликати спецслужби та зв'язатися з рідними за відсутності зв’язку: інструкція

Для початку рятувальники закликають перевірити телефон. Якщо мобільний - справний, отже існує збій роботі оператора (пошкоджена вежа, обладнання і т.д.).

За таких умов в ДСНС рекомендують:

скористатися стаціонарним телефоном

За наявності стаціонарного телефонного апарату у вашому помешканні, або у помешканні ваших сусідів, знайомих чи друзів - буде забезпечено безперебійний зв’язок. Також таким чином можна викликати екстрені служби.

приєднатися до мережі інтернет

Це допоможе встановити зв'язок з рідними, скориставшись месенджерами. Через них можна здійснити дзвінок або ж надіслати повідомлення. Крім того, через мережу можна дізнатися офіційну інформацію з сайтів та соціальних мереж від екстрених служб чи відомств, а також встановити зв'язок з ними.

встановити спеціальні месенджери

Для цього на мобільний пристрій необхідно попередньо встановити спеціальні додатки. Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їхня робота побудована на основі технології Bluetooth.

До таких додатків відносять: Berkanan Messenger (платна); Briar; Rumble; FireChat; Bridgefy.

використання телефонів як засобів радіозв’язку

За допомогою певних застосунків, мобільний телефон можливо використовувати за прикладом рації. Слід врахувати, що у цьому випадку ваше спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту.

До таких додатків відносять: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Якщо жодним з цих способів не вдалося скористатися, варто знайти найближчий апарат стаціонарного телефонного зв’язку, дізнатися його номер та передати близьким.

В умовах екстремальних ситуацій ДСНС закликають придбати невеличкий радіоприймач для ультракоротких та FM-хвиль. Він допоможе дізнатися про повітряну небезпеку чи отримувати важливі повідомлення.

На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитись про місце та час зустрічі.