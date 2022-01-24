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Вызовы безопасности и деэскалация: Ермак провел телефонный разговор с советником Байдена

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор руководителя Офиса президента Андрея Ермака и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Говорили о вызовах безопасности Украины и решении вопроса деэскалации путем дипломатии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Ермака.

"В продолжение постоянного диалога, предметный разговор с Джейком Саливаном. О вызовах безопасности вокруг Украины. О внутриполитической ситуации в Украине. Продолжаем действовать сообща. Деэскалация путем дипломатии и активное сотрудничество (с США -ред.) для укрепления нашей обороноспособности", - написал Ермак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Ермак назвал возможные сроки встречи нормандских советников.

Добавим, что предыдущие телефонные разговоры Ермака и Салливана состоялись 12 и 17 января.

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Офис президентаСоединенные Штаты АмерикиУкраина