Вызовы безопасности и деэскалация: Ермак провел телефонный разговор с советником Байдена

Сегодня состоялся телефонный разговор руководителя Офиса президента Андрея Ермака и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Говорили о вызовах безопасности Украины и решении вопроса деэскалации путем дипломатии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Ермака.
"В продолжение постоянного диалога, предметный разговор с Джейком Саливаном. О вызовах безопасности вокруг Украины. О внутриполитической ситуации в Украине. Продолжаем действовать сообща. Деэскалация путем дипломатии и активное сотрудничество (с США -ред.) для укрепления нашей обороноспособности", - написал Ермак.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Ермак назвал возможные сроки встречи нормандских советников.
Добавим, что предыдущие телефонные разговоры Ермака и Салливана состоялись 12 и 17 января.