Ермак обсудил с советником Байдена работу "нормандской четверки"
Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию вокруг Украины. Они отметили важность продолжения переговоров в нормандском формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.
"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном", - написал глава ОП.
По его словам, в ходе беседы обсуждалась ситуация с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации.
"Отметили важность продолжения работы формата "нормандской четверки", - добавил Ермак.
Напомним, встреча "нормандской четверки" на уровне глав государств может состояться в ближайшее время. С момента последних переговоров в этом формате прошло более двух лет.
Подробно о предстоящих переговорах и истории нормандского формата - в материале РБК-Украина.
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате.