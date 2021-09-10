Вызов посла США в МИД России: стала известна причина
Посла США в Москве Джона Салливана 10 сентября вызвали в МИД России. Его принял замглавы российского дипведомства Сергей Рябков. Он выразил ему протест за якобы американское "вмешательство" в выборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МИД РФ.
В российском дипведомстве заявили, что "обладают неопровержимыми доказательствами" нарушения российского законодательства американским "цифровыми гигантами" при подготовке и проведении выборов в Государственную думу.
"В связи с этим заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны", - указывается в релизе.
Отмечается, что в ходе встречи стороны также обсудили некоторые другие вопросы двусторонних отношений.
Напомним, днем 10 сентября стало известно, что посла США вызвали в МИД России. В СМИ предположили, что это могло быть связано с отказом российским журналистам в аккредитации на мероприятия 11 сентября, которые пройдут в Нью-Йорке.