Вызов посла США в МИД России: стала известна причина

Посла США в Москве Джона Салливана 10 сентября вызвали в МИД России. Его принял замглавы российского дипведомства Сергей Рябков. Он выразил ему протест за якобы американское "вмешательство" в выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МИД РФ .

В российском дипведомстве заявили, что "обладают неопровержимыми доказательствами" нарушения российского законодательства американским "цифровыми гигантами" при подготовке и проведении выборов в Государственную думу.

"В связи с этим заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны", - указывается в релизе.

Отмечается, что в ходе встречи стороны также обсудили некоторые другие вопросы двусторонних отношений.