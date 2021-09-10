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МИД России вызвал американского посла

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Москва, Пятница 10 сентября 2021 17:38
МИД России вызвал американского посла Фото: посол США в России Джон Салливан (flickr com statephotos)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России. Он уже прибыл в дипведомство. Причины его вызова не называются. По предварительным данным, это связано с отказом в аккредитации российским журналистам на мероприятия 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Агентство разметило 12-секундный ролик, на котором машина американского посла подъезжает к зданию российского министерства.

По данным СМИ, американского посла вызвали в МИД России из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятия 11 сентября, которые пройдут в Нью-Йорке.

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