МИД России вызвал американского посла
Фото: посол США в России Джон Салливан (flickr com statephotos)
Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в МИД России. Он уже прибыл в дипведомство. Причины его вызова не называются. По предварительным данным, это связано с отказом в аккредитации российским журналистам на мероприятия 11 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Агентство разметило 12-секундный ролик, на котором машина американского посла подъезжает к зданию российского министерства.
По данным СМИ, американского посла вызвали в МИД России из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятия 11 сентября, которые пройдут в Нью-Йорке.