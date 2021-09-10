Виклик посла США в МЗС Росії: стала відома причина
Посла США в Москві Джона Саллівана 10 вересня викликали в МЗС Росії. Його прийняв заступник голови російського дипвідомства Сергій Рябков. Він висловив йому протест за нібито американське "втручання" у вибори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МЗС РФ.
У російському дипвідомстві заявили, що "володіють незаперечними доказами" порушення російського законодавства американським "цифровими гігантами" при підготовці та проведенні виборів до Державної Думи.
"У зв'язку з цим заявлено про категоричну неприпустимість втручання у внутрішні справи нашої країни", - вказується в релізі.
Відзначається, що в ході зустрічі сторони також обговорили деякі інші питання двосторонніх відносин.
Нагадаємо, вдень 10 вересня стало відомо, що посла США викликали в МЗС Росії. У ЗМІ припустили, що це могло бути пов'язано з відмовою російським журналістам в акредитації на заходи 11 вересня, які пройдуть в Нью-Йорку.