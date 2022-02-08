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Чтобы выжить, Украина просто обязана стать сильной, - Тимошенко

Автор: Наталия Гурковская

Выполнение Минских соглашений фактически является государственной изменой. Чтобы справиться с возникшими в последнее время вызовами, Украине нужно стать сильной: прекратить искусственный социально-экономический геноцид внутри страны, а также требовать выполнения Будапештского меморандума, который защитит территориальную целостность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Очевидно, что Киев снова пытаются принудить к выполнению неприемлемых Минских договоренностей. Скажу на понятном языке - даже не думайте!" - предостерегла Юлия Тимошенко.

Она в очередной раз подчеркнула, что реализация Минских договоренностей станет государственной изменой и покушением на само существование страны.

"Украинцы этого никогда не допустят и не простят. И политическое убежище в России засветит не только тем, кто организовал подписание позорных соглашений с террористами, но и тем, кто рискнет их воплотить", - считает лидер "Батькивщины".

По ее мнению, восстановление территориальной целостности и мира можно достичь по принуждению всех подписавшихся к выполнению Будапештского меморандума и немедленному прекращению искусственного социально-экономического геноцида, который длится последние восемь лет.

"Чтобы выжить, Украина просто обязана стать сильной во всех измерениях. И так будет! Разумеется, уже не с этой властью. Слава Украине!" - резюмировала Юлия Тимошенко.

Напомним, Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте призвала власть выйти из ловушки Минских договоренностей и использовать Будапештский меморандум для организации действенных переговоров.

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Тимошенко