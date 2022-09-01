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Выжили менее 20%. Россия расформировала две бригады ВДВ и спецназа

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 16:04
Выжили менее 20%. Россия расформировала две бригады ВДВ и спецназа Фото: российская военная элита несет тяжелые потери (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

На фоне тяжелых потерь вооруженные силы России расформировала две бригады Воздушно-десантных войск и спецназа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Высшим командованием вооруженных сил Российской Федерации принято решение о расформировании 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Воздужно-десантных войск и 22-й отдельной бригады специального назначения, с учетом потерь в которых остались в живых менее 20% личного состава", - отметил он.

Напомним, ранее Громов заявлял, что на ближайших учениях в Беларуси вероятно будет отрабатываться захват части Украины.

Кроме того, по его словам, оккупанты сдвинули крайние сроки для захвата Донецкой области на 15 сентября 2022 года.

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