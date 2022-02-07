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Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 09:40
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову Фото: вихід на пенсію за віком починається з 60 років (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Вихід на пенсію в Україні у 60 років залежить від страхового стажу. З 1 січня 2022 року він становить щонайменше 29 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства соціальної політики.

Згідно із законом, право на призначення пенсії за віком залежить від набутого страхового стажу. Так, на пенсію можна вийти у 60 років за наявності такого страхового стажу:

у 2022 році - не менше 29 років;
у 2023 році - не менше 30 років;
у 2024 році - не менше 31 року;
у 2025 році - не менше 32 років;
у 2026 році - не менше 33 років;
у 2027 році - не менше 34 років;
у 2028 році - не менше 35 років.

Зазначимо, у випадку, якщо стажу недостатньо, наступний етап виходу на пенсію за віком настає у 63 або 65 років. Знову ж таки, залежно від стажу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, кого торкнеться планова індексація пенсій із 1 березня.

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Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
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