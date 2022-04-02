Вывозят в Россию и ОРДЛО. Оккупанты депортировали почти 40 тысяч мариупольцев, - мэр

"Есть такая печальная статистика: почти 40 тысяч населения попали уже в "ДНР" или РФ. К сожалению, мы знаем, что разлучают родителей с детьми, пример - наша больница Вишневского, где наши дети находились на лечении, адаптации. 17 детей - не понимаем, в каком направлении, но выехали из этой больницы, родители эвакуировались в Запорожье”, - сказал Бойченко.

Как пояснил мэр, подсчет депортированных осложнен тем, что люди забирают украинские документы. Об их судьбе узнают из баз РФ.

"К сожалению, забирают и документы, и мы потом фиксируем в базах Вооруженных сил РФ", - сказал Бойченко.

При этом он отметил, что без режима тишины из Мариуполя за последний месяц вывезли около 100 тысяч человек.

"Сейчас почти месяц идет эвакуация. У нас нет автобусов вообще, поэтому идет эвакуация частным транспортом, которая под обстрелами продолжается до сих пор. Без режима тишины уже почти 100 тысяч населения попали на подконтрольную часть нашего государства", - сказал Бойченко.

Он добавил, что ситуация в городе остается сверхсложной.

"В городе нет ни света, ни связи, еды, воды - это достаточно сложная гуманитарная составляющая, которая уже сегодня перешла границу понимания", - сказал Бойченко.

Напомним, как рассказала министр реинтеграции Ирина Верещук, оккупанты с начала войны насильно вывезли около 45 тысяч граждан Украины. Большинство депортированы с мариупольского направления.

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