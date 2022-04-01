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Оккупанты депортировали 45 тысяч мирных граждан, - Верещук

Новина українською →
Украина, Пятница 01 апреля 2022 08:35
Оккупанты депортировали 45 тысяч мирных граждан, - Верещук Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Российские оккупанты с начала войны насильно вывезли около 45 тысяч граждан Украины. Большинство депортированы с мариупольского направления.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Россия официально заявляет, что там чуть ли не сотни тысяч уехали. По нашим данным, на самом деле вывезены, фактически депортированы, около 45 тысяч с мариупольского направления", – отметила Верещук.

По ее словам, есть случаи депортации жителей Киевской области. Также известно, что Россия устраивает фильтрационные лагеря в Донецке и Луганске.

Министр добавила, что отследить путь перемещения депортированных людей сложно. Однако она призвала украинцев обращаться в ближайшее консульство или звонить на номер 1648.

"Мы распространили информацию, что им делать. Надо обратиться в ближайшее консульство, если есть связь – набрать на короткий номер 1648, любым способом сообщите где вы, чтобы мы боролись индивидуально за каждого. Потом мы пишем официальный запрос и требуем, чтобы Красный Крест и все, кто могут, туда добрались. Тогда Россия уже не имеет выхода, должна объяснять, где человек и что с ним", – подчеркнула вице-премьер.

Напомним, российские оккупанты похитили 14 тонн гуманитарного груза, который следовал в Мелитополь.

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