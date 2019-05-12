Вывод войск из портов Йемена идет по плану, - ООН

Первый день вывода повстанцев движения Хути (хуситов) с двух из трех портов Красного моря, которые они пообещали освободить в западном Йемене в соответствии с мирным соглашением, прошел по плану. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций, сообщает РБК-Украина со ссілкой на "Радио Свобода".

ООН мониторит вывод хуситов из портов Салиф и Рас-Иса, которые повстанцы удерживали с 2014 года. Представители ООН планируют представить отчет на заседании Совета безопасности 15 мая.

"Команды представителей ООН во всех трех портах одновременно наблюдают за уходом военных группировок и тем, как ответственность за безопасность перебирает береговая охрана", - говорится в заявлении ООН.

Напомним, в Йемене повстанцы из племен Хути заявили, что после начала режима прекращения огня начали проводить вывод своих войск при посредничестве ООН из ключевых портов города Ходейда.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Йемене в результате атаки аравийской коалиции погибли более 10 человек. Представитель министерства здравоохранения'я Йемена сообщил, что жертвами удара боевых самолетов аравийской коалиции по одному из пригородов Саны стали по меньшей мере 13 человек, еще почти 100 человек получили ранения.