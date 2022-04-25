Вывод войск и гарантии безопасности: Шмыгаль назвал условия победы Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия победы в войне против Российской Федерации. В первую очередь страна-оккупант должна вывести свои войска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Шмыгаля в интервью для CBS News .

"Я думаю, да, если россияне покинут территорию Украины, если мы будем иметь гарантии безопасности для нашей страны, от наших партнеров, если мы будем иметь возможность восстановить нашу страну и использовать замороженные активы россиян. Поэтому я думаю, что мы можем видеть, что война закончена и что Украина имеет славу в этой войне", - заявил Шмыгаль.

Несмотря на вывод войск, Украина должна получить гарантии безопасности и иметь возможность восстановить страну используя замороженные активы россиян.

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