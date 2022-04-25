Вивід військ та гарантії безпеки: Шмигаль назвав умови перемоги України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав умови перемоги у війні проти Російської Федерації. В першу чергу країна-окупант повинна вивести свої війська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Шмигаля в інтерв'ю для CBS News .

"Я думаю, так, якщо росіяни покинуть територію України, якщо ми матимемо гарантії безпеки для нашої країни, від наших партнерів, якщо ми матимемо можливість відновити нашу країну і використовувати заморожені активи росіян. Тому я думаю, що ми можемо бачити, що війну закінчено і що Україна має славу у цій війні", - заявив Шмигаль.

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