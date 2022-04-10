Вывезенных жителей Мариуполя оккупанты держат в лагере под Пензой, - Денисова

По ее словам, о лагере для мариупольцев в Пензенской области ей сообщили россияне, которые поддерживают Украину. Отмечается, что это охраняемое учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесенных забором. Украинцам запрещено покидать территорию объекта.

В лагере оккупанты удерживают около 400 украинцев - в основном женщин и детей, включая младенцев. На днях ожидается прибытие еще одной партии граждан Украины.

"Наши граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакую информацию им не предоставляют". - отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что в лагере не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщинам приходится готовить еду из тех продуктов, которые выдают оккупанты.

"В лагерь приезжали представители "Сбербанка", собирали списки на оформление карточных счетов, говорили, что перечислят по 10 тысяч рублей, но этого не произошло", - написала Денисова.