Вивезених жителів Маріуполя окупанти тримають у таборі під Пензою, - Денісова

За її словами, про табір для маріупольців у Пензенській області їй повідомили росіяни, які підтримують Україну. Відзначається, що це охоронювана установа закритого типу з декількома корпусами, обнесених парканом. Українцям заборонено залишати територію об'єкта.

У таборі окупанти утримують близько 400 українців - в основному жінок і дітей, включаючи немовлят. Днями очікується прибуття ще однієї партії громадян України.

"Наші громадяни перебувають у вкрай важкому і пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон РФ і коли будуть везти. Ніяку інформацію їм не надають". - зазначила Денісова.

Омбудсмен додала, що в таборі не вистачає дитячого харчування і предметів особистої гігієни. Жінкам доводиться готувати їжу з тих продуктів, які видають окупанти.

"У табір приїжджали представники "Сбербанку", збирали списки на оформлення карткових рахунків, говорили, що перерахують по 10 тисяч рублів, але цього не сталося", - написала Денісова.