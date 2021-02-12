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Вывести Украину из кризиса с минимальными потерями способна Тимошенко, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Единственным выходом из экономической рецессии, которая углубляется и ведет к кризису политическому, является формирование компетентного ответственного правительства. Лучше всего сделать это способна экс-премьер Юлия Тимошенко.

Об этом заявил политолог Константин Матвиенко в эфире "Апостроф ТВ".

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"Большая партия, огромная профессиональная команда, огромный опыт работы, колоссальные международные связи. Да, это вопрос политических договоренностей, политических компромиссов. Но Тимошенко просто мастер того, как можно объясниться с оппонентом", - заявил эксперт.

Эксперт также напомнил, что по данным социологических исследований, 70% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении. Большая часть людей возлагает ответственность за это на президента, но исполнительная власть сосредоточена в руках премьера.

"В обществе есть запрос на перемены. И эти изменения нужно начинать с формирования компетентного антикризисного правительства в тех условиях, в которых мы находимся", - добавляет аналитик.

По его мнению, именно Тимошенко имеет успешный опыт противодействия аналогичным нынешним кризисам.

"Когда Тимошенко говорит о тарифах, она конкретно указывает, откуда взять ресурс, необходимый для их уменьшения для домохозяйств", - констатирует эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Юлию Тимошенко считают наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра.

В частности, политолог Константин Бандаренко отмечал, что Тимошенко на посту премьер-министра в свое время справилась с кризисами, подобными сегодняшним.

Кроме того, "Батькивщина" разработала и настаивает на принятии законопроекта 4680. Он законодательно устанавливает, что население обеспечивается газом отечественной добычи и газом из подземных хранилищ по цене закачки.

У Тимошенко убеждены, что принятие этого законопроекта позволит в считанные недели снизить тарифы в три раза.

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