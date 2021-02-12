Вывести Украину из кризиса с минимальными потерями способна Тимошенко, - эксперт

"Большая партия, огромная профессиональная команда, огромный опыт работы, колоссальные международные связи. Да, это вопрос политических договоренностей, политических компромиссов. Но Тимошенко просто мастер того, как можно объясниться с оппонентом", - заявил эксперт.

Эксперт также напомнил, что по данным социологических исследований, 70% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении. Большая часть людей возлагает ответственность за это на президента, но исполнительная власть сосредоточена в руках премьера.

"В обществе есть запрос на перемены. И эти изменения нужно начинать с формирования компетентного антикризисного правительства в тех условиях, в которых мы находимся", - добавляет аналитик.

По его мнению, именно Тимошенко имеет успешный опыт противодействия аналогичным нынешним кризисам.

"Когда Тимошенко говорит о тарифах, она конкретно указывает, откуда взять ресурс, необходимый для их уменьшения для домохозяйств", - констатирует эксперт.