Вывести Украину из кризиса с минимальными потерями способна Тимошенко, - эксперт

Единственным выходом из экономической рецессии, которая углубляется и ведет к кризису политическому, является формирование компетентного ответственного правительства. Лучше всего сделать это способна экс-премьер Юлия Тимошенко.
Об этом заявил политолог Константин Матвиенко в эфире "Апостроф ТВ".
"Большая партия, огромная профессиональная команда, огромный опыт работы, колоссальные международные связи. Да, это вопрос политических договоренностей, политических компромиссов. Но Тимошенко просто мастер того, как можно объясниться с оппонентом", - заявил эксперт.
Эксперт также напомнил, что по данным социологических исследований, 70% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении. Большая часть людей возлагает ответственность за это на президента, но исполнительная власть сосредоточена в руках премьера.
"В обществе есть запрос на перемены. И эти изменения нужно начинать с формирования компетентного антикризисного правительства в тех условиях, в которых мы находимся", - добавляет аналитик.
По его мнению, именно Тимошенко имеет успешный опыт противодействия аналогичным нынешним кризисам.
"Когда Тимошенко говорит о тарифах, она конкретно указывает, откуда взять ресурс, необходимый для их уменьшения для домохозяйств", - констатирует эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, что Юлию Тимошенко считают наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра.
В частности, политолог Константин Бандаренко отмечал, что Тимошенко на посту премьер-министра в свое время справилась с кризисами, подобными сегодняшним.
Кроме того, "Батькивщина" разработала и настаивает на принятии законопроекта 4680. Он законодательно устанавливает, что население обеспечивается газом отечественной добычи и газом из подземных хранилищ по цене закачки.
У Тимошенко убеждены, что принятие этого законопроекта позволит в считанные недели снизить тарифы в три раза.