Вивести Україну з кризи із мінімальними втратами здатна Тимошенко, - експерт

"Велика партія, величезна професійна команда, величезний досвід роботи, колосальні міжнародні зв’язки. Так, це питання політичних домовленостей, політичних компромісів. Але Тимошенко просто майстер того, як можна порозумітися з опонентом", - заявив експерт.

Експерт також нагадав, що за даними соціологічних досліджень, 70% громадян вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Велика частина людей покладає відповідальність за це на президента, але виконавча влада сьогодні зосереджена в руках прем’єра.

"У суспільстві є запит на зміни. І ці зміни потрібно починати із формування компетентного антикризового уряду в тих умовах, у яких ми перебуваємо", - додає аналітик.

На його думку, саме Тимошенко має успішний досвід протидії аналогічним сьогоднішнім кризам.

"Коли Тимошенко говорить про тарифи, вона конкретно вказує, звідки взяти ресурс, необхідний для їх зменшення для домогосподарств", - констатує експерт.