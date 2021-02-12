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Вивести Україну з кризи із мінімальними втратами здатна Тимошенко, - експерт

Автор: РБК-Україна

Єдиним виходом з економічної рецесії, яка поглиблюється і веде до кризи політичної, є формування компетентного відповідального уряду. Найкраще зробити це здатна екс-прем'єр Юлія Тимошенко.

Про це заявив політолог Костянтин Матвієнко в ефірі "Апостроф ТВ".

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"Велика партія, величезна професійна команда, величезний досвід роботи, колосальні міжнародні зв’язки. Так, це питання політичних домовленостей, політичних компромісів. Але Тимошенко просто майстер того, як можна порозумітися з опонентом", - заявив експерт.

Експерт також нагадав, що за даними соціологічних досліджень, 70% громадян вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Велика частина людей покладає відповідальність за це на президента, але виконавча влада сьогодні зосереджена в руках прем’єра.

"У суспільстві є запит на зміни. І ці зміни потрібно починати із формування компетентного антикризового уряду в тих умовах, у яких ми перебуваємо", - додає аналітик.

На його думку, саме Тимошенко має успішний досвід протидії аналогічним сьогоднішнім кризам.

"Коли Тимошенко говорить про тарифи, вона конкретно вказує, звідки взяти ресурс, необхідний для їх зменшення для домогосподарств", - констатує експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юлію Тимошенко вважають найімовірнішим кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Зокрема, політолог Костянтин Бандаренко наголошував, що Тимошенко на посаді прем'єр-міністра свого часу впоралася із кризами, подібними сьогоднішнім.

Крім того, "Батьківщина" розробила і наполягає на ухваленні законопроекту 4680. Він законодавчо встановлює, що населення забезпечується газом вітчизняного видобутку та газом із підземних сховищ за ціною закачки.

У Тимошенко переконані, що ухвалення цього законопроекту дозволить в лічені тижні знизити тарифи втричі.

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