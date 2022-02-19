ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: онлайн-трансляция

Новина українською →
Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 16:38
Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: онлайн-трансляция Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. После участия в конференции глава государства сегодня вернется в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как сообщали в ОП, на полях коференции Зеленский запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камаллой Гаррис.

"Главные вопросы - угрозы у границ Украины. Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем", - написал Зеленский в соцсетят по прилету в Мюнхен.

Ситуация на Донбассе сегодня

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, кроме того они осуществляют провокации, обстреливая свои же позиции. По данным штаба ООС, сегодня на Донбассе погиб один украинский военный.

Прикрываясь якобы наступлением украинских войск главари "ДНР" и "ЛНР" вывозят жителей ОРДЛО на территорию России. На неподконтрольной Украине территории боевики объявили мобилизацию.

На сегодня было запланировано заседание ТКГ, но Россия отказалась от участия. Украинская сторона в ТКГ расценивает это как сознательное намерение продолжать нагнетание ситуации.

РБК-Украина следит за тем, что происходит сегодня на Донбассе

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин отказался от приезда на Мюнхенскую конференцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мюнхенская конференция по безопасности
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти