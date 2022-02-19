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Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: онлайн-трансляція

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Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 16:38
Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: онлайн-трансляція Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки. Після участі в конференції глава держави сьогодні повернеться до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як повідомляли в ОП, на полях коференції Зеленський заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віце-президентом США Камаллою Гарріс.

"Головні питання - загрози біля кордонів України. Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації і прагнемо до встановлення миру виключно дипломатичним шляхом", - написав Зеленський у соцмережах після прильоту до Мюнхена.

Ситуація на Донбасі сьогодні

Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових, крім того вони здійснюють провокації, обстрілюючи свої ж позиції. За даними штабу ООС, сьогодні на Донбасі загинув один український військовий.

Прикриваючись нібито наступом українських військ ватажки "ДНР" і "ЛНР" вивозять жителів ОРДЛО на територію Росії. На непідконтрольній Україні території бойовики оголосили мобілізацію.

На сьогодні було заплановано засідання ТКГ, але Росія відмовилася від участі. Українська сторона в ТКГ розцінює це як свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації.

РБК-Україна стежить за тим, що відбувається сьогодні на Донбасі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін відмовився від приїзду на Мюнхенську конференцію.

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Володимир Зеленський Мюнхенская конференция по безопасности
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