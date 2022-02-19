Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: онлайн-трансляція
Президент України Володимир Зеленський виступить на Мюнхенській конференції з безпеки. Після участі в конференції глава держави сьогодні повернеться до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Як повідомляли в ОП, на полях коференції Зеленський заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віце-президентом США Камаллою Гарріс.
"Головні питання - загрози біля кордонів України. Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації і прагнемо до встановлення миру виключно дипломатичним шляхом", - написав Зеленський у соцмережах після прильоту до Мюнхена.
Ситуація на Донбасі сьогодні
Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових, крім того вони здійснюють провокації, обстрілюючи свої ж позиції. За даними штабу ООС, сьогодні на Донбасі загинув один український військовий.
Прикриваючись нібито наступом українських військ ватажки "ДНР" і "ЛНР" вивозять жителів ОРДЛО на територію Росії. На непідконтрольній Україні території бойовики оголосили мобілізацію.
На сьогодні було заплановано засідання ТКГ, але Росія відмовилася від участі. Українська сторона в ТКГ розцінює це як свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації.
РБК-Україна стежить за тим, що відбувається сьогодні на Донбасі
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін відмовився від приїзду на Мюнхенську конференцію.