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Выступали за команды "Л/ДНР": УАФ навсегда запретила играть 26 украинским футболистам

Автор: Инна Собора

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно запретил играть 26 украинским футболистам. Они выступали в составе сборных команд, так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе УАФ.

Так, "за поведение, которое вредит репутации футбола" Ассоциация "пожизненно" запретила ряду футболистов осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную). Среди игроков, которые попали под санкции:

  • Гарненко С. А,
  • Федотов Е. О.,
  • Пархоменко А. О.,
  • Охмат Е. И.,
  • Томазов С. С.,
  • Махно Я. М.,
  • Лагода А. О.,
  • Бессалов А. Л.,
  • Фролов В. В.,
  • Асьмаев С. В.,
  • Белавин Н. Е.,
  • Жарый С. С.,
  • Ткачєв А. С.,
  • Рябчинский В. С.,
  • Варванин А. О.,
  • Майборода А. О.,
  • Коновалов Г. В.,
  • Яковленко А. В.,
  • Еремин А. В.,
  • Циндрик С. О.,
  • Рудницкий И. В.,
  • Бебенин В. М.,
  • Дрыга С. С.,
  • Наумов Е. С.,
  • Захаров Н. О.,
  • Зубахин И. О.

Футболисты могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Ранее стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело против ряда украинских футболистов.

Напомним, в 2017 году Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, что играли в составе так называемой "сборной ДНР".

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