Выступали за команды "Л/ДНР": УАФ навсегда запретила играть 26 украинским футболистам

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно запретил играть 26 украинским футболистам. Они выступали в составе сборных команд, так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщили в пресс-службе УАФ.
Так, "за поведение, которое вредит репутации футбола" Ассоциация "пожизненно" запретила ряду футболистов осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную). Среди игроков, которые попали под санкции:
Футболисты могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.
Ранее стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело против ряда украинских футболистов.
Напомним, в 2017 году Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, что играли в составе так называемой "сборной ДНР".