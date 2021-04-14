Виступали за команди "Л/ДНР": УАФ назавжди заборонила грати 26 українським футболістам

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно заборонив грати 26 українським футболістам. Вони виступали у складі збірних команд так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомили в прес-службі УАФ.
Так, "за поведінку, яка шкодить репутації футболу" Асоціація "довічно" заборонила низці футболістів здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну). Серед гравців, які потрапили під санкції:
Футболісти можуть оскаржити дане рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 10 днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.
Раніше стало відомо, що контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу проти низки українських футболістів.
Нагадаємо, в 2017 році Контрольно-дисциплінарний комітет довічно дискваліфікував 18 футболістів, що грали у складі так званої "збірної ДНР".