Выстрелы - единственное, что отличает Донбасс от Приднестровья, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона сравнил ситуацию на Донбассе с ситуацией в Приднестровье. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, главным отличием между Донбассом и Приднестровьем являются выстрелы, которые слышны на украинской территории.

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я этого не хочу. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я не могу гарантировать на 100%, что этого не произойдет. Давайте честно, а сейчас? А так и есть. Сейчас у нас там Приднестровье. Практически отношений нет. Гуманитарная миссия хоть какая-то есть. Единственное что отличает Донбасс от Приднестровья это то, что у нас раздаются выстрелы. А физически мы поставим забор или будет овраг, это не имеет значения. Я не хотел бы Приднестровья", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что, Зеленский выступил против попыток решить конфликт на Донбассе с помощью военного положения. По его словам, после того, как было введено военное положение в конце 2018 года, среди населения начался хаос. Также Зеленский отметил, что для него люди на первом месте, и лишь потом территории.

Также сообщалось, что в Кремле заявили, что Украина "саботирует" договоренности об урегулировании ситуации на Донбассе.