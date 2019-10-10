Постріли - єдине, що відрізняє Донбас від Придністров'я, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України не хоче, щоб конфлікт на Донбасі був заморожений

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону порівняв ситуацію на Донбасі з ситуацією в Придністров'ї. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, головною відмінністю між Донбасом і Придністров'ям є постріли, які чути на українській території.

"Я б дуже не хотів, щоб конфлікт на Донбасі був заморожений. Я цього не хочу. Я б дуже не хотів, щоб у нас було Придністров'я чи Абхазії. Я не можу гарантувати на 100%, що цього не станеться. Давайте чесно, а зараз? А так і є. Зараз у нас там Придністров'ї. Практично відносин немає. Гуманітарна місія хоч якась є. Єдине що відрізняє Донбас від Придністров'я це те, що у нас лунають постріли. А фізично ми поставимо паркан чи буде яр, це не має значення. Я не хотів би Придністров'я", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що, Зеленський виступив проти спроб вирішити конфлікт на Донбасі з допомогою воєнного стану. За його словами, після того, як було введено військове положення в кінці 2018 року, серед населення почався хаос. Також Зеленський зазначив, що для нього люди на першому місці, і лише потім території.

Також повідомлялося, що у Кремлі заявили, що Україна "саботує" домовленості про врегулювання ситуації на Донбасі.