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Высший совет правосудия уволил главу Государственной судебной администрации

Автор: Дмитрий Левицкий

Высший совет правосудия принял решение об увольнении Зиновия Холоднюка с должности главы Государственной судебной администрации Украины. Холоднюка уволили по собственному желанию.

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Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Высший совет правосудия 21 октября получил заявление Холоднюка о его увольнении с должности по собственному желанию.

Холоднюк перестанет выполнять обязанности главы Государственной судебной администрации 30 октября.

Напомним, 22 октября источники РБК-Украина в Государственной судебной администрации рассказали, что Холоднюк написал заявление об увольнении.

Как писало РБК-Украина, 1 октября Высший антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации Украины, ведь он проходил подозреваемым по делу экс-главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Добавим, главе ОАСК инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей. Кроме судей ОАСК в деле фигурируют Холоднюк и четверо юристов.

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