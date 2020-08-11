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НАБУ объявил в розыск судью Вовка

Киев, Вторник 11 августа 2020 19:43
НАБУ объявил в розыск судью Вовка
Фото: Павел Вовк (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Также в розыск объявили еще шестерых фигурантов дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и глава ОАСК Павел Вовк.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

В частности, в розыск были объявлены Павел Вовк, Владимир Калеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Сергей Остапец.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщили в НАБУ.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

Тогда в НАБУ сообщили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране, а также обнародовали часть записей, которые в своем материале проанализировало РБК-Украина.

Также сообщалось, что в начале августа Печерский районный суд Киева обязал забрать дело главы столичного Окружного админсуда Павла Вовка у НАБУ.

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