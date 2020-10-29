ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вища рада правосуддя звільнила голову Державної судової адміністрації

Автор: Дмитро Левицький

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Зеновія Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації України. Холоднюка звільнили за власним бажанням.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Вища рада правосуддя 21 жовтня отримала заяву Холоднюка про його звільнення з посади за власним бажанням.

Холоднюк перестане виконувати обов'язки голови Державної судової адміністрації 30 жовтня.

Нагадаємо, 22 жовтня джерела РБК-Україна в Державній судовій адміністрації розповіли, що Холоднюк написав заяву на звільнення.

Як писало РБК-Україна, 1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації України, адже він проходив підозрюваним у справі екс-глави Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Додамо, главі ОАСК інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Крім суддів ОАСК у справі фігурують Холоднюк і четверо юристів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України звільнення