Вища рада правосуддя звільнила голову Державної судової адміністрації

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Зеновія Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації України. Холоднюка звільнили за власним бажанням.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Вища рада правосуддя 21 жовтня отримала заяву Холоднюка про його звільнення з посади за власним бажанням.

Холоднюк перестане виконувати обов'язки голови Державної судової адміністрації 30 жовтня.

Нагадаємо, 22 жовтня джерела РБК-Україна в Державній судовій адміністрації розповіли, що Холоднюк написав заяву на звільнення.

Як писало РБК-Україна, 1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади голови Державної судової адміністрації України, адже він проходив підозрюваним у справі екс-глави Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Додамо, главі ОАСК інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Крім суддів ОАСК у справі фігурують Холоднюк і четверо юристів.