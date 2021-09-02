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Высший совет правосудия уволил двух судей Верховного суда

Автор: РБК-Украина

Высший совет правосудия уволил двух судей Верховного суда. Ранее они подали заявления об отставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании были рассмотрены материалы об увольнении судей в связи с подачей заявлений об отставке. Высший совет правосудия решил уволить:

  • Василия Огурецкого - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда;
  • Светлану Вус - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

Также сообщается, что были уволены судья Луганского апелляционного суда Владимир Гаврилюк, судья Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Валерия Босюк и судья Малиновского районного суда Одессы Виктор Корой.

Всего с начала 2021 года на основании заявлений об отставке уволены 110 судей.

Напомним, в августе также подал в отставку судья Верховного суда Николай Гусак.

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Верховный судУвольнение судей