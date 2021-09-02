Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду. Раніше вони подали заяви про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП .

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні були розглянуті матеріали про звільнення суддів у зв'язку з подачею заяв про відставку. Вища рада правосуддя вирішила звільнити:

Василя Огурецького - з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду;

Світлану Вус - з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.

Також повідомляється, що були звільнені суддя Луганського апеляційного суду Володимир Гаврилюк, суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Валерія Босюк і суддя Малиновського районного суду Одеси Віктор Корой.

Загалом з початку 2021 року на підставі заяв про відставку звільнено 110 суддів.