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Высший совет правосудия прекратил работу. Уволились сразу 10 членов

Автор: Юлия Бойко

Высший совет правосудия 22 февраля 2022 года официально прекратил свою работу. Сегодня из него уволились сразу 10 членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.

Сообщается, что десять членов Высшего совета правосудия написали заявления об увольнении с должностей и их сегодня удовлетворили. Таким образом, в составе ВСП остается всего 5 членов из 15, и он является неполномочным.

Отметим, это означает, что на неопределенное время в Украине не будет органа власти, который решает кадровые и финансовые проблемы судебной власти.

Причиной массового увольнения стало недовольство Этическим советом, который 8 февраля начал процедуру оценивания действующих членов ВСП, не проведя собеседования с кандидатами на шесть вакантных должностей. При этом Высший совет сомневается в конституционности деятельности Этического совета.

Напомним, осенью 2021 года Конституционный суд согласился рассмотреть конституционность реформы Высшего совета правосудия.

Отметим, Верховный суд считает, что создание Этического совета с иностранными экспертами, которые проводят собеседования с кандидатами и оценивают нынешних членов ВСП, может быть неконституционным.

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Высший совет юстиции