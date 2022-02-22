Высший совет правосудия прекратил работу. Уволились сразу 10 членов

Сообщается, что десять членов Высшего совета правосудия написали заявления об увольнении с должностей и их сегодня удовлетворили. Таким образом, в составе ВСП остается всего 5 членов из 15, и он является неполномочным.

Отметим, это означает, что на неопределенное время в Украине не будет органа власти, который решает кадровые и финансовые проблемы судебной власти.

Причиной массового увольнения стало недовольство Этическим советом, который 8 февраля начал процедуру оценивания действующих членов ВСП, не проведя собеседования с кандидатами на шесть вакантных должностей. При этом Высший совет сомневается в конституционности деятельности Этического совета.