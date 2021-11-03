КСУ рассмотрит конституционность реформы Высшего совета правосудия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя парламента в КСУ Ольгу Совгирю .

Конституционный суд рассмотрит конституционность отдельных положений закона 1635-ІХ о реформе Высшего совета правосудия. Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, будут рассматриваться на заседании Большой палаты КСУ.

"Обращаю внимание на то, что дело открыто в рекордно короткие для Конституционного суда сроки (от внесения представления прошло меньше месяца, тогда как обычно суд открывает производство в течение 3-4 месяцев)", - добавила нардеп.