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Высший совет правосудия объяснил отказ в отстранении Вовка

Автор: РБК-Украина

Высший совет правосудия (ВСП) отказался отстранять Павла Вовка от обязанностей главы Окружного административного суда Киева, поскольку он так и не получил статус подозреваемого. Ходатайство вернули генпрокурору Ирине Венедиктовой.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ВСП.

Сообщается, что сегодня ВСП рассматривал ходатайство Венедиктовой об отстранении Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности. Однако документ вернули без рассмотрения.

Высший совет правосудия пришел к выводу, что приобщенные материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения Вовку сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Вовку о подозрении еще 17 июля, сам судья в это время находился в отпуске и физически не получал его.

Кроме того, сегодня НАБУ опубликовало доказательства возможных связей судьи Вовка с членами Высшего совета правосудия. В рамках же уголовного дела ему инкриминируют попытку захвата власти и злоупотреблением влиянием.

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