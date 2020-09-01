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НАБУ опубликовало доказательства возможных связей судьи Вовка с ВСП  

Киев, Вторник 01 сентября 2020 12:29
НАБУ опубликовало доказательства возможных связей судьи Вовка с ВСП  
Фото: Павел Вовк (facebook com Павло Вовк)
Автор: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые могут служить доказательствами возможных злоупотреблений через связи в Высшем совете правосудия (ВСП). Сегодня ВСП рассматривает отстранение Вовка и других судей ОАСК в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Записи опубликованы на сайте НАБУ.

Следствие полагает, что Вовк мог организовать подачу искусственных жалоб в Высший совет правосудия только на неподконтрольных ему судей в ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решение, в том числе на судей Верховного суда.

Также в НАБУ подчеркивают, что сегодня отдельным членам ВСП при рассмотрении вопроса об отстранении судей заявят отводы, поскольку есть сомнения в их беспристрастности. Следствие утверждает, что Вовк имеет "беспрецедентное влияние" на отдельных членов совета. Кроме того, задокументировано "воплощение аналогичных сценариев" в Совете судей Украины и в Конституционном суде.

Напомним, НАБУ подозревает Вовка, других судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации Украины и ряд других лиц в создании преступной организации, захвате государственной власти, злоупотреблении влиянием и вмешательство в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Ранее сообщалось, что Вовку уже объявили подозрение, и теперь его могут еще и отстранить от должности.

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