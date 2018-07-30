Высший совет правосудия обратится в Раду для оценки действий нардепа Линько

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Оболонского районного суда Киева о вмешательстве в его деятельность

Высший совет правосудия обратится в Верховную раду (ВРУ) для оценки действий народного депутата Дмитрия Линько. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВРУ.

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Оболонского районного суда города Киева Сергея Родионова о вмешательстве в его деятельность.

"Принято решение обратиться в Верховную раду для оценки действий народного депутата Украины Дмитрия Линько, а именно соблюдения этики и высоких стандартов поведения народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Судья сообщил, что 8 октября 2017 года им рассматривалось ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей двух человек, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 289 Уголовного кодекса.

По словам судьи Родионова, при рассмотрении в зале суда находилась группа неизвестных лиц, среди которых был народный депутат Дмитрий Линько.

"Лица вели себя вызывающе, мешали проводить судебное заседание, в том числе высказывали угрозы применения насилия, препятствовали выходу из зала судебных заседаний судьи и секретаря судебных заседаний, пытались причинить телесные повреждения подозреваемым, которые находились под стражей. Также в этот же день народный депутат Линько распространил в публикациях интернет-изданий "Информатор" информацию о том, что судья Родионов взял взятку в размере 30 тысяч долларов за то, что выпустит на волю автоугонщиков", - говорится в сообщении.

Также указано, что действия народного депутата не отвечали требованиям Конституции.

Согласно статье закона Украины "О статусе народного депутата" действия Линько в Оболонском районном суде города Киева не соответствуют требованиям Конституции и законам Украины.

Высший совет правосудия принял внести в Генеральную прокуратуру Украины представление о привлечении к установленной законом ответственности лиц, которыми допущены бездействия, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по сообщению судьи Оболонского районного суда города Родионова.